Четыре месяца подряд банки выдают кредитные карты почти на 160 млрд рублей

В декабре 2022 года было выдано 1,81 млн кредитных карт на 160,9 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на БКИ «Скоринг Бюро».

Рынок кредитных карт держится на этом уровне уже четыре месяца подряд.

По итогам 2022 года Росбанк выдал на 32% больше кредитных карт, Промсвязьбанк – на 35%, а ВТБ – на 9%.

Средний лимит по кредитным картам в декабре 2022 года составил 88,8 тыс. рублей.

За 2022 год по 3,5 млн кредитных карт была допущена задолженность. Коллекторские агентства считают рынок кредиток высокорискованным.

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что в 2023 году выдача кредитных карт может продолжать расти, но средний чек покупок заметно снизится.