Трудовые отношения

Сбер второй год подряд возглавляет рейтинг крупнейших работодателей

Второе и третье место заняли «Яндекс» и Альфа-банк. В число лучших работодателей также вошло 367 небольших компаний.

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Сбербанк возглавил рейтинг крупнейших работодателей по итогам 2022 года, который опубликован на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter.

В тройку лидеров вошли «Яндекс» и Альфа-банк.

В 2021 году «Сбер» также занял первое место среди крупнейших работодателей страны.

Финалистами рейтинга работодателей 2022 года стали 367 небольших компаний, 344 – средних, 268 – крупных и 103 – крупнейших.

Рейтинг работодателей формируется на основании рекомендаций сотрудников (40% от общей оценки), желаний соискателей работать в компании (40%), а также по работе HR-специалистов предприятий (20%).

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