Сбер второй год подряд возглавляет рейтинг крупнейших работодателей

Сбербанк возглавил рейтинг крупнейших работодателей по итогам 2022 года, который опубликован на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter.
В тройку лидеров вошли «Яндекс» и Альфа-банк.
В 2021 году «Сбер» также занял первое место среди крупнейших работодателей страны.
Финалистами рейтинга работодателей 2022 года стали 367 небольших компаний, 344 – средних, 268 – крупных и 103 – крупнейших.
Рейтинг работодателей формируется на основании рекомендаций сотрудников (40% от общей оценки), желаний соискателей работать в компании (40%), а также по работе HR-специалистов предприятий (20%).