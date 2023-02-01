Образовательные НКО в 2023 году платят взносы по тарифу 7,6%

Обсуждение этой темы идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Дело в том, что с 2023 года ввели единый тариф взносов и все льготные тарифы разделили на три группы: 0%, 7,6% и 15% свыше МРОТ.

Для НКО есть ряд условий. Надо применять УСН, вести определенную деятельность (образовательную, медицинскую и т. д.). Есть еще условие о доле доходов – 70% за прошлый год должно быть от целевых поступлений или профильной деятельности.

Если эти условия соблюдаются, можно применять тариф 7,6%.

Условия о включении в реестр СОНКО для образовательных НКО нет.