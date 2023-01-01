Объединение ПФР и ФСС: новый фонд, единый тариф, единая база и единый отчет

Взносы: тариф и база

Больше не надо будет платить отдельно взносы по разным видам страхования (ОПС, ОСС, ОМС). Будет единый взнос.

Общий тариф – 30% до предельной базы и 15,1% свыше предельной базы. Но будут и льготные тарифы.

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Смотрите тарифы в нашей таблице.

Категория плательщиков Тариф СОНКО на УСН 7,6 % Благотворительные организации на УСН IT-компании Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе Резиденты ТОСЭР Резиденты свободного порта Владивосток Резиденты ОЭЗ в Калининградской области Организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию Организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции Организации на Курильских островах По деятельности студентам в студотрядах Плательщики с выплатами членам экипажей судов 0 % Участники САР в Калининградской области и Приморском крае (по выплатам экипажам судов) Участники проекта «Сколково» 15 % Субъекты МСП с выплат свыше МРОТ

Кстати, для расчета будущей пенсии на ИЛС будут по-прежнему отражать часть взносов, приходящихся на ОПС. Только делить их будут сами пенсионщики.

От зарплаты посчитают взносы по общему тарифу 30% (даже если компания применяет пониженные тарифы). Потом от этой суммы возьмут 72,8%. Это будут взносы на ОПС. 53,4% от суммы взносов отразят на ИЛС и от нее насчитают пенсионные баллы. Как их будут считать (по новой формуле), мы рассказывали здесь.

Предельная база тоже будет единой – 1 917 000 руб.

Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2023 года, читайте здесь.

Единой будет и база для начисления взносов.

Сейчас, например, выплаты по договорам ГПХ облагаются взносами на ОПС и ОМС, но не облагаются взносами на ОСС. За иностранцев не платят взносы на ОМС.

С 2023 года единым взносов будут облагаться, в том числе и выплаты по ГПХ, и зарплата иностранцев.

Как вырастут взносы компаний в 2023 году из-за нового единого тарифа и новой предельной базы, мы наглядно показывали тут.

Договоры ГПХ

По договорам ГПХ надо будет платить взносы по единому тарифу. Но при этом работники по ГПХ получат право на больничные. Правда, платить их будут при определенных условиях.

Право на пособия в текущем году будет, если за предыдущий год за договорника платили взносы в сумме не менее стоимости страхового года. Причем не важно, кто платил – заказчик по договору ГПХ или работодатель по трудовому договору.

Стоимость страхового года = МРОТ х РК х 2,9 % х 12.

В 2022 году стоимость страхового года составляет 4 833,72 руб. плюс районный коэффициент.

Если человек в 2022 году не работал по трудовому договору или работал, но взносы были меньше необходимого лимита, то больничных у него в 2023 году не будет.

Такое право появится только в 2024 году, при условии, что в 2023 году за него заплатят достаточно взносов.

Уплата взносов

С 2023 года вводится новая единая дата уплаты налогов и взносов. Это нововведение связано не с объединением ПФР и ФСС, а с введением ЕНП.

Платить страховые взносы надо будет до 28 числа каждого месяца на КБК единого налога по новым правилам (они пока не утверждены).

Но до 25 числа надо будет сдать в ИФНС уведомление о начисленных страховых взносах. В 2023 году вместо уведомления можно использовать платежки с почти прежним набором реквизитов (КБК, ОКТМО и т. д).

КБК для взносов по единому тарифу недавно утвердили – 182 1 02 01000 01 0000 160. Его надо будет указывать в уведомлении и платежках.

Единый отчет

С 2023 года будет единая форма ЕФС-1 вместо СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС. В нее также входит ежемесячный отчет для бюджетников.

В отчет входят несколько разделов и подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью в разных ситуациях. Титульный лист нужно включать в каждый отчет, по какому поводу он бы не сдавался.

Смотрите в нашей таблице, какие разделы и подразделы в каком случае надо включать в отчет.

Какой отчет заменяет Какие листы входят в отчет Срок сдачи Вместо СЗВ-ТД Титульный лист;

Подраздел 1 раздела 1;

Подраздел 1.1 подраздела 1 до 25 числа следующего месяца – по переводам и выбору способа ведения трудовой книжки;

следующего месяца – по переводам и выбору способа ведения трудовой книжки; на следующий рабочий день – по приемам, началу и окончанию договоров ГПХ, приостановлению и возобновления трудовых договоров. Вместо СЗВ-СТАЖ + ОДВ-1 Титульный лист;

Подраздел 1 раздела 1;

Подраздел 1.2 подраздела 1

Подраздел 2 раздела 1 (если есть данные) до 25 января следующего года Новый отчет для бюджетников Титульный лист;

Подраздел 1;

Подраздел 1.3 до 25 числа следующего месяца Вместо ДСВ-3 Титульный лист;

Подраздел 3 до 25 числа следующего квартала. Вместо 4-ФСС Титульный лист;

Подраздел 2.1 раздела 2;

Подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 (если есть данные);

Подраздел 2.2 раздела 2 (если есть данные);

Подраздел 2.3 раздела 2 до 25 числа следующего квартала.

Как заполнять титульный лист формы ЕФС-1, смотрите здесь.

Какой код трудовой функции указывать для договоров ГПХ в аналоге формы СЗВ-ТД, читайте тут.

Таблица со статусами застрахованного лица для ЕФС-1 – здесь.