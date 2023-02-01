📝 Пособия подрядчикам: не путайте самозанятых с работающими по договорам ГПХ

Это правило не работает на случаи, когда физики ведут бизнес как самозанятые или ИП.

Исполнитель имеет право на пособие в текущем году, если в предыдущем году наниматели заплатили за него взносы на социальное страхование – не менее стоимости страхового года. То есть в 2023 году право на пособия имеют исполнители, которые работали в 2022 году по трудовым договорам и за них заплатили взносы не менее 4833,72 руб.

Первые три дня болезни исполнителей компания оплачивает за свой счет. Но только если на момент, когда наступил страховой случай, с подрядчиком действовал договор.

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