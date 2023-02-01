Сданное уведомление по ЕНП помешает использовать платежки с КБК фиксированных взносов

ФНС ссылается на п. 12 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Однако надо обратить внимание на п. 14 ст. 4 закона № 263-ФЗ.

По нему использовать распоряжения вместо уведомлений по ЕНП можно только в том случае, если ранее уведомления не подавались, поясняет Артур Леер, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс».

Те налогоплательщики, которые начали подавать уведомления по ЕНП, могут в порядке статьи 78 НК РФ подать заявление о зачете сальдо ЕНС в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате взноса, уточняет эксперт.

Такой способ рекомендовал Минфин в своем письме от 20.01.2023 № 03-11-09/4254.

Кстати, вопрос о правомерности использования платежек с КБК на фиксированные взносы в случае одновременного использования уведомлений на УСН задали ФНС в Телеграм-чате. Но ответа на него пока нет.