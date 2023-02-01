📌 Новость дня: Если ИП уже уплатил фиксированные взносы на ЕНП, нужно заявление о зачете

Новый способ предполагает уплату фиксированных взносов сразу на нужный КБК и соблюдение положительного сальдо на ЕНС в размере этих взносов.

Про размер взносов и их КБК мы рассказывали здесь.

В Telegram-канале ФНС под сообщением об этом нововведении ИП и бухгалтеры задают много вопросов. На некоторые из них ФНС дает лаконичные ответы.

В частности, сообщается, что заявление на зачет подавать не нужно.

Достаточно платежного поручения с указанием реквизитов взносов и положительного сальдо.

Если ИП уже уплатил страховые взносы по реквизитам ЕНП, то необходимо подать заявление о зачете.

Таким образом, есть два способа зафиксировать, что уплаченные взносы – это именно взносы, а не что-то другое: по письму Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 (электронное заявление на зачет + положительное сальдо на ЕНС);

по письму ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@ (платежки с КБК взносов + положительное сальдо на ЕНС).

У ИП есть еще вопросы, на которые ФНС пока не ответила.

В частности, непонятно, можно ли применять платежки, если однажды уже было сдано уведомление.

Также бизнес хочет знать, как сделать платежку на фиксированные взносы в сервисе ФНС, если там такой способ не предусмотрен. Ранее ФНС заявила, что не собирается его внедрять.