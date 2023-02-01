Фиксированные взносы ИП

📌 Новость дня: Если ИП уже уплатил фиксированные взносы на ЕНП, нужно заявление о зачете

Вчера внезапно ФНС поменяла мнение о порядке уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы. Новый способ работает, если платить взносы на их КБК.

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📌 Новость дня: Если ИП уже уплатил фиксированные взносы на ЕНП, нужно заявление о зачете
Иллюстрация: Thirdman/pexels

Новый способ предполагает уплату фиксированных взносов сразу на нужный КБК и соблюдение положительного сальдо на ЕНС в размере этих взносов.

Про размер взносов и их КБК мы рассказывали здесь.

В Telegram-канале ФНС под сообщением об этом нововведении ИП и бухгалтеры задают много вопросов. На некоторые из них ФНС дает лаконичные ответы.

В частности, сообщается, что заявление на зачет подавать не нужно.

Достаточно платежного поручения с указанием реквизитов взносов и положительного сальдо.

Если ИП уже уплатил страховые взносы по реквизитам ЕНП, то необходимо подать заявление о зачете.

Таким образом, есть два способа зафиксировать, что уплаченные взносы – это именно взносы, а не что-то другое:

  • по письму Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 (электронное заявление на зачет + положительное сальдо на ЕНС);
  • по письму ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@ (платежки с КБК взносов + положительное сальдо на ЕНС).

У ИП есть еще вопросы, на которые ФНС пока не ответила.

В частности, непонятно, можно ли применять платежки, если однажды уже было сдано уведомление.

Также бизнес хочет знать, как сделать платежку на фиксированные взносы в сервисе ФНС, если там такой способ не предусмотрен. Ранее ФНС заявила, что не собирается его внедрять.

ЕНП (единый налоговый платеж)

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По новому разъяснению ФНС для уменьшения налогов по УСН и ПСН уплачивать фиксированные взносы надо не на ЕНП платежкой со статусом 01, а на конкретный КБК платежкой со статусом 02.

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