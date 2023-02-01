Матвиенко предложила наложить мораторий на 44-ФЗ о госзакупках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на действие закона о госзакупках до завершения специальной военной операции, сообщает «ТАСС».
Такая мера позволит регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов.
Средства будут осваивать быстрее, но контроль правоохранительных органов за госзакупками не отменят.
Валентина Матвиенко поручила за неделю подготовить соответствующие документы и внести предложение в правительство.