Рестораны будут работать с маркировкой через мобильное приложение

Минпромторг и оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) по просьбе бизнеса упростят работу с маркировкой для предприятий общепита. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

Для представителей сферы HoReCa создадут новый функционал программного обеспечения системы маркировки.

Сотрудники смогут «в один клик» принимать продукты и выводить их из оборота.

При этом электронная подпись руководителя на каждом документе будет не нужна. Достаточно оформить машиночитаемую доверенность на сотрудника.

Поскольку не в каждом ресторане можно установить компьютер, работу с системой маркировки перенесут в мобильное приложение «Честный Знак.Бизнес».