Яндекс создает собственную нейросеть

«Яндекс» до конца 2023 года собирается интегрировать в свои сервисы новую нейросеть, пишут «Известия».
Новый инструмент получит название YaLM 2.0.
Нейросеть будет не просто искать ответы в интернете, а самостоятельно их генерировать на основе существующей информации.
Пользователь сможет получать от системы готовые тексты, программные коды и более точные ответы.
«Сгенерированный нейросетью текст практически невозможно отличить от написанного человеком, причем такого, который мог бы прочитать все книги и статьи в мире и после этого, вычленив главное, сформулировать полный и содержательный ответ», – сообщил собеседник «Известий».
Нейросеть от «Яндекса» станет аналогом американской ChatGPT, которая может самостоятельно написать сочинение или код для программного обеспечения.