Социальные пособия

❗ Работодатели будут по-новому считать средний заработок уволенных сотрудников для справки в ЦЗН

Работодатели будут оформлять справки уволенным сотрудникам по новой форме и считать средний заработок по новым правилам. Речь идет о справке, которую представляют в ЦЗН для регистрации в качестве безработного.

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На федеральном портале опубликован проект поправок в постановление Правительства от 14.09.2021 № 1552. Про действующие сейчас правила по постановлению № 1552 мы рассказывали тут.

Считать средний заработок будут в ЦЗН. Но в ряде случаев делать справку должен будет работодатель.

Например, справку надо оформить уволенному сотруднику, который:

  • был в декретном;
  • не имел начислений в последние 12 месяцев;
  • получал зарплату в иностранной валюте.

Расчетный период не изменится – это 3 календарных месяца, предшествующие календарному месяцу перед месяцем увольнения.

В остальном правила расчета будут идентичны тем, что прописаны в постановлении Правительства от 24.12.2007 № 922.

  • Если в расчетном периоде не было начислений, берут предшествующий период в пределах 12 месяцев.
  • Если зарплаты не было весь этот период, берут зарплату в месяце увольнения.
  • Если и здесь нет начислений, то для расчета среднего учитывают оклад.

Сначала считают средний дневной заработок – делят начисленную зарплату на отработанные дни. Потом его умножают на среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде и получают средний заработок.

Если зарплату платили в иностранной валюте, для расчета среднего ее пересчитывают по курсу ЦБ на день увольнения.

Социальные пособия

❗ Работодатели будут по-новому считать средний заработок уволенных сотрудников для справки в ЦЗН

Работодатели будут оформлять справки уволенным сотрудникам по новой форме и считать средний заработок по новым правилам. Речь идет о справке, которую представляют в ЦЗН для регистрации в качестве безработного.

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