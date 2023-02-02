В даркнете продают почти 9 млн телефонных номеров клиентов Здравсити

На теневой форум выставлена на продажу информация, полученная, по словам продавца, из базы данных интернет-аптеки «Здравсити», сообщает телеграм-канал «Утечки информации».
В даркнете предлагают купить базу из 8 936 738 номеров телефонов и 3 398 814 адресов электронной почты реальных клиентов аптеки.
В компании опровергли информацию об утечке.
«Информация о взломе онлайн-сервиса „Здравсити“ не соответствует действительности. На текущий момент мы проводим тщательное расследование инцидента. Первые выводы свидетельствуют о том, что появившаяся информация носит провокационный характер. Из пробных строк выгрузки, приведенных в качестве примера подтверждения, определенно видно, что база неактуальная», – сообщил «ТАСС» Даурен Абеуов, руководитель «Здравсити».
Недавно мы писали, что хакеры атаковали кассы «Атол», а в сеть попал файл на 157,1 тыс. строк с информацией о клиентах и партнерах компании.