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В даркнете продают почти 9 млн телефонных номеров клиентов Здравсити

Также «слитая» база данных содержит более 3 млн адресов электронной почты реальных людей, которые пользовались услугами аптеки. В компании опровергли информацию об утечке.

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На теневой форум выставлена на продажу информация, полученная, по словам продавца, из базы данных интернет-аптеки «Здравсити», сообщает телеграм-канал «Утечки информации».

В даркнете предлагают купить базу из 8 936 738 номеров телефонов и 3 398 814 адресов электронной почты реальных клиентов аптеки.

В компании опровергли информацию об утечке.

«Информация о взломе онлайн-сервиса „Здравсити“ не соответствует действительности. На текущий момент мы проводим тщательное расследование инцидента. Первые выводы свидетельствуют о том, что появившаяся информация носит провокационный характер. Из пробных строк выгрузки, приведенных в качестве примера подтверждения, определенно видно, что база неактуальная», – сообщил «ТАСС» Даурен Абеуов, руководитель «Здравсити».

Недавно мы писали, что хакеры атаковали кассы «Атол», а в сеть попал файл на 157,1 тыс. строк с информацией о клиентах и партнерах компании.

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