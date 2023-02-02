Защита персональных данных

Правительство одобрило введение уголовной ответственности за утечку данных

Сенаторы работают над окончательным текстом законопроекта. Пока не определено, какие именно меры будут применяться к нарушителям, допустившим утечку персональных данных.

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Правительство поддержало концепцию законопроекта о введении уголовной ответственности за незаконные сбор, хранение и передачу персональных данных. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирину Рукавишникову.

Сейчас сенаторы работают над окончательным текстом проекта федерального закона.

«Концепция законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, в соответствии с которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу баз данных, поддержана правительством РФ», – сообщила Ирина Рукавишникова.

При этом сенатор не уточнила, какие именно меры ответственности будут применяться к нарушителям.

В декабре 2022 года член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил ввести уголовную ответственность за незаконный оборот персональных данных.

Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года изучить вопрос об оборотных штрафах для организаций, которые допустили утечку персональных данных.

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