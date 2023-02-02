Мобильная связь может подорожать до 10%

Средний рост тарифов на мобильную связь к концу 2023 года не превысит 10%, поскольку они находятся под контролем ФАС и Минцифры. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александра Сиволобова.

По мнению эксперта, операторы вынуждены поднимать цены на услуги из-за инфляции и сложной ситуации с кадрами.

В апреле 2022 года Федеральная антимонопольная служба напомнила, что повышение цены будет обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

Ранее мы писали, что ФАС признал повышение цен на тарифы «Мегафона» необоснованными. Также в необоснованном ценообразовании обвинили и МТС: за 2022 год они подняли цены более чем на 20%.