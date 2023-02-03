Декларация по УСН

❗ За 2023 год надо будет сдавать декларацию по УСН новой формы

Из-за того, что поменялись сроки уплаты авансов и налога по УСН, изменили форму декларации. Применять ее надо с отчета за 2023 год.

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Опубликован приказ ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@ с поправками.

Во всех строках разделов 1.1 и 1.2 по авансовым платежам 25 число заменили на 28.

Кроме того, в сноске к строкам с итоговой суммой налога за год (100, 110, 120) также поменяли срок:

  • для организаций – с 31 марта на 28 марта;
  • для ИП – с 30 апреля на 28 апреля.

Поменяется и электронный формат декларации. Сейчас версия формата – 5.06. Будет 5.07.

Смотрите в нашей таблице, как поменяли сроки по УСН с 2023 года.

Событие

Как было в 2022 году

Как стало в 2023 году

Срок сдачи декларации

  • организации – до 31 марта следующего года
  • ИП –до 30 апреля следующего года
  • организации – до 25 марта следующего года
  • ИП – до 25 апреля следующего года

Срок сдачи декларации при прекращении деятельности (по уведомлению формы № 26.2-8)

  • до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности
  • до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности

Срок сдачи декларации при утрате права на УСН

  • до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН
  • до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН

Срок уплаты авансовых платежей

  • до 25 числа месяца, следующего за кварталом
  • до 28 числа месяца, следующего за кварталом

Срок уплаты налога

  • организации – до 31 марта следующего года
  • ИП – до 30 апреля следующего года
  • организации – до 28 марта следующего года
  • ИП – до 28 апреля следующего года

Срок уплаты налога при прекращении деятельности (по уведомлению формы № 26.2-8)

  • до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности
  • до 28 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности

Срок уплаты налога при утрате права на УСН

  • до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН
  • до 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН

Декларацию за 2022 год надо сдавать по старой форме.

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