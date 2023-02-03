❗ За 2023 год надо будет сдавать декларацию по УСН новой формы

Опубликован приказ ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@ с поправками.
Во всех строках разделов 1.1 и 1.2 по авансовым платежам 25 число заменили на 28.
Кроме того, в сноске к строкам с итоговой суммой налога за год (100, 110, 120) также поменяли срок:
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для организаций – с 31 марта на 28 марта;
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для ИП – с 30 апреля на 28 апреля.
Поменяется и электронный формат декларации. Сейчас версия формата – 5.06. Будет 5.07.
Смотрите в нашей таблице, как поменяли сроки по УСН с 2023 года.
Событие
Как было в 2022 году
Как стало в 2023 году
Срок сдачи декларации
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организации – до 31 марта следующего года
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ИП –до 30 апреля следующего года
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организации – до 25 марта следующего года
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ИП – до 25 апреля следующего года
Срок сдачи декларации при прекращении деятельности (по уведомлению формы № 26.2-8)
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до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности
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до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности
Срок сдачи декларации при утрате права на УСН
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до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН
-
до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН
Срок уплаты авансовых платежей
-
до 25 числа месяца, следующего за кварталом
-
до 28 числа месяца, следующего за кварталом
Срок уплаты налога
-
организации – до 31 марта следующего года
-
ИП – до 30 апреля следующего года
-
организации – до 28 марта следующего года
-
ИП – до 28 апреля следующего года
Срок уплаты налога при прекращении деятельности (по уведомлению формы № 26.2-8)
-
до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности
-
до 28 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности
Срок уплаты налога при утрате права на УСН
-
до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН
-
до 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН
Декларацию за 2022 год надо сдавать по старой форме.