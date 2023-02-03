✅ Не ищите в сальдо на ЕНС свои прошлогодние авансы по УСН. Их там нет

Разъяснение дает Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-02-07/129955.

Совокупную обязанность увеличили на сумму уплаченных налогов, авансовых платежей, страховых взносов, отчетность по которым сдается в 2023 году.

Если вы в прошлом году уплатили авансы по УСН и не обнаружили эти деньги на сальдо ЕНС – это нормально. Не волнуйтесь. Все уплаченные вами авансы вам автоматически начислили.

Как это выглядит в личном кабинете, мы показывали и рассказывали тут.

Когда вы сдадите декларацию по УСН, будет пересчет. Кроме того, обратная корректировка на ранее уплаченную сумму будет, если вы не сдадите декларацию в течение 10 дней после истечения срока ее сдачи.

Например, компания уплатила в 2022 году 950 000 руб. аванса по УСН. Налоговики начислили эту сумму в 2023 году при переходе на ЕНП.

25 марта 2023 года компания сдает декларацию, по которой общий годовой налог составляет 870 000 руб.

ИФНС делает пересчет – сторнируются излишне начисленные 80 000 руб. Эта сумма идет на сальдо ЕНС.