Ипотека

У ФНС есть данные не по всем участникам СВО. Поэтому с кредитными каникулами возникли сложности

Участникам СВО на Украине и мобилизованным гражданам, согласно 377-ФЗ, положены кредитные каникулы. Однако у банков до сих пор проблемы с подтверждением информации о военнослужащих.

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Ассоциация российских банков 2 февраля опубликовала письмо в ФНС, узнал «Коммерсант».

Банки, в частности, просят налоговиков уточнить, будет ли ФНС предоставлять им подтверждение сведений о факте прохождения военной службы в отношении заемщиков, которые являются военнослужащими, и о фактах прекращения участия в СВО.

До этого письма ФНС поясняла банкирам, что Минобороны передает в службу сведения именно о мобилизованных лицах, информация о контрактниках закрыта.

К концу 2022 года льготу применили к 167,6 тыс. кредитных договоров военнослужащих или членов их семей на общую сумму 63,6 млрд руб. Еще по 400 кредитам на 396 млн руб. получили каникулы мобилизованные предприниматели.

За льготами можно обратиться в банк до конца 2023 года, приложив документы. Но с их подтверждением и возникают сложности.

Клиент приносит в банк копию справки из военкомата, банк делает запрос в ФНС, а там нередко отвечают, что «соответствующий заемщик не является мобилизованным».

Банкиры в смятении: отказывать таким клиентам в каникулах или нет?

Вообще, документы зачастую изготавливаются не на бланках, без печати, заверить их могут неуполномоченные лица. И потому подлинность установить сложно.

Также банки столкнулись и с тем, что при проверке паспортов погибших военнослужащих на сайте МВД поступают ответы, что соответствующие паспорта среди недействительных не значатся или информация о них отсутствует. А связь с военными комиссариатами, которые выдают справки о гибели или травме, тоже пока не налажена.

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Ипотека

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