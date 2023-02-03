Законопроекты

Минфин и МВД готовятся ввести уголовную ответственность за подделку сигарет

Статью уголовного кодекса о подделке алкоголя хотят расширить и включить в нее незаконное производство и оборот табачных изделий.

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Подделка табачных изделий может стать уголовно наказуемым преступлением – таким же, как и фальсификация алкогольной продукции, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Минфин и МВД.

Минфин сообщил, что уже готовы изменения в КоАП и УК РФ для противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий. Эти документы должно рассмотреть правительство.

Законопроект дополнит статью 171.3 УК РФ, где будет установлена ответственность за производство, закупку, хранение и поставку табачной продукции без лицензии.

Раньше по этой статье можно было привлечь к ответственность за незаконное производство и оборот алкоголя. Наказание – от 3 до 4 млн рублей или лишение свободы до пяти лет.

Ранее мы писали, что ФТС в 2022 году изъяла 82,5 млн пачек сигарет, их оборот был незаконным.

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