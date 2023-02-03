В Крыму приняли решение о национализации собственности иностранцев

На заочном голосовании депутаты Государственного Совета Республики Крым единогласно приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств. Об этом в своем телеграм-канале пишет спикер Госсовета Владимир Константинов.

«Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения», – пишет Владимир Константинов.

В список имущества, которое будет национализировано, включено около 500 объектов недвижимости. В основном это частные предприятия, 12 украинских банков, туристическая и спортивная инфраструктура.

Национализации подлежит крымская собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка.

Предприятия, которые перейдут в собственность РФ, продолжат работать.