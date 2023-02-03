Таможенное право

Инвестиции в переработку отходов будут без таможенных пошлин

Инвестиционные проекты по переработке твердых коммунальных отходов освободят от уплаты ввозной таможенной пошлины. Только, если предприятие соответствует критериям Минприроды.

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Минюст зарегистрировал приказ Минприроды, который освобождает от уплаты таможенной пошлины предприятия ТКО, которые ввозят оборудование и запчасти для развития переработки и утилизации отходов. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

Поддержку могут получать только инвестиционные проекты с видом деятельности «Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья».

Приоритет отдается отечественному оборудованию, но компании могут работать на иностранной технике.

В инвестпроектах ТКО должны использоваться товары, которые не производятся в России или иных государствах-членах Евразийского экономического союза. Или производятся, но в недостаточном количестве, или не соответствуют техническим требованиям.

Чтобы получить льготу, юрлица и ИП должны направить в Минприроды сведения о своем инвестиционном проекте.

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