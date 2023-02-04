6-НДФЛ

💥 Налоговики больше не будут сравнивать зарплату в 6-НДФЛ и РСВ

Отменили два контрольных соотношения в 6-НДФЛ, которые теперь стали неактуальны из-за введения ЕНП.

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Об этом сообщает ФНС в письме от 30.01.2023 № БС-4-11/1010@.

С отчетов за 2022 год не применяется контрольное соотношение 3.1.

По нему сравнивали базу для исчисления страховых взносов в РСВ (строка 150 прил. 1 к разделу 1) и начисленный доход по трудовым договорам и ДГПХ в 6-НДФЛ (строки 112 и 113).

Теперь сравнения не будет и бухгалтеры не будут получать требования объяснить несоответствие.

Ранее мы рассказывали, что первые звоночки с претензиями налоговиков по поводу таких нестыковок уже пошли.

Кроме того, с отчета за 1 квартал 2023 года не будут применять соотношение 2.1. По нему сверяли сроки уплаты НДФЛ из строк 021 и реальную дату перечисления налога.

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