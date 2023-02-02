2-НДФЛ

🙆 Пошли проблемы из-за несовпадения РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам ЕНП

С 2023 года доход для исчисления НДФЛ идет по дате выплаты зарплаты, а не концом месяца, как это было раньше. Из-за этого зарплата декабря (или ее часть) в справки к 6-НДФЛ за 2022 год не попала. Налоговики указывают на несоответствие.

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Проблемой поделилась наша подписчица в «Красном уголке бухгалтера».

Сотруднику выдали справку 2-НДФЛ за 2022 без декабря, потому что декабрьская зарплата попала в доходы января.

В налоговой инспекции ему указали на несоответствие. В личном кабинете у сотрудника отражается зарплата за декабрь в доходах 2022 года (по данным РСВ).

Теперь сотрудник требует переделать справку 2-НДФЛ и включить туда декабрь.

Бухгалтер в недоумении. По новым нормам НК РФ зарплаты декабря не будет в 2-НДФЛ за 2022 год. Переделывать справку нет оснований.

Коллеги советуют: «Ничего не переделывать. РСВ и 6-НДФЛ больше не будут совпадать и ИФНС должна это осознать».

Кстати, наши читатели неоднократно отмечали, что теперь между этими двумя отчетами всегда будет несоответствие, а ИФНС раньше всегда интересовалась разницей.

Будут ли в 2023 году бухгалтерам приходить запросы на пояснение несоответствий – время покажет.

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