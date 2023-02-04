Зарплата

Финансовые ожидания людей выросли за год на 7% . Теперь 181 тыс. рублей в месяц – идеальная зарплата

Треть (35%) россиян довольны своим уровнем дохода, еще треть считают, что их зарплаты не хватает для комфортного уровня жизни, а идеальной назвали зарплату размером в 181 тыс. рублей в месяц.

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Таковы результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group, пишет ТАСС.

«При этом фактическая сумма в среднем по России не превышает 60 тыс. руб. За год ожидания россиян выросли на 12 тыс. рублей или 7%. При этом в предыдущие года динамика роста была на уровне 10%»,– говорится в материалах опроса.

Аналитики отметили, что сумма по зарплате мечты стала рекордной за все время, причиной этому стали общий рост цен на товары и неуверенность в будущем, а также отсутствие у многих «подушки безопасности».

При этом, согласно данным опроса, ожидания по уровню доходов у тех, кто перебрался в другую страну, еще выше.

По представлению уехавших средняя сумма идеальной зарплаты достигает 205 тыс. рублей.

Аналитики объясняют такую разницу тем, что ежемесячные траты таких людей в среднем на 15-25% выше, чем в России.

Опрос показал, что у 65% отсутствуют значимые сбережения, которых бы хватило на более чем 3 месяца.

Нынешним уровнем своего дохода довольны лишь 35% россиян. При этом каждый третий заявил, что ему в среднем не хватает 15-20 тыс. рублей для более комфортного уровня жизни и для возможности делать сбережения на постоянной основе. Около 40% считают, что им не хватает суммы в 20-30 тыс. рублей, еще 10% респондентов назвали сумму до 15 тыс. рублей, а 18% – свыше 30 тыс.

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Зарплата

Финансовые ожидания людей выросли за год на 7% . Теперь 181 тыс. рублей в месяц – идеальная зарплата

Треть (35%) россиян довольны своим уровнем дохода, еще треть считают, что их зарплаты не хватает для комфортного уровня жизни, а идеальной назвали зарплату размером в 181 тыс. рублей в месяц.

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