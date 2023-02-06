Подаренное имущество дороже 5 млн рублей облагается НДФЛ по ставке 13%

Доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15%.
Но есть перечень доходов, к которым применяется только ставка 13% независимо от их размера.
Это такие доходы:
- от продажи имущества (кроме ценных бумаг);
- в виде стоимости подаренного имущества (кроме ценных бумаг);
- страховые выплаты по договорам страхования;
- выплаты по пенсионному обеспечению.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-04-06/129497.
Напомним, вот перечень лиц, подарки от которых в виде недвижимости не облагаются НДФЛ:
- супруги;
- родители;
- дети;
- дедушка;
- бабушка;
- внуки;
- братья и сестры.