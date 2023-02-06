НДФЛ

Подаренное имущество дороже 5 млн рублей облагается НДФЛ по ставке 13%

Дарение имущества приводит к образованию облагаемого дохода, если даритель – не близкий родственник или член семьи. Ставка НДФЛ 15% к подарку в виде имущества не применяется.

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Доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15%.

Но есть перечень доходов, к которым применяется только ставка 13% независимо от их размера.

Это такие доходы:

  • от продажи имущества (кроме ценных бумаг);
  • в виде стоимости подаренного имущества (кроме ценных бумаг);
  • страховые выплаты по договорам страхования;
  • выплаты по пенсионному обеспечению.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-04-06/129497.

Напомним, вот перечень лиц, подарки от которых в виде недвижимости не облагаются НДФЛ:

  • супруги;
  • родители;
  • дети;
  • дедушка;
  • бабушка;
  • внуки;
  • братья и сестры.

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