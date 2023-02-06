Бизнесмены стали реже открывать ПВЗ маркетплейсов в крупных городах

Предприниматели теряют интерес к открытию пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в крупных городах, сообщает «Коммерсант».

За 2022 год интерес к покупке бизнеса магазинов и пунктов выдачи заказов маркетплейсов вырос на 6%, тогда как в 2021 году – на 11%.

Снизился интерес и к открытию франшизы. В 2022 году этот показатель вырос только на 23% по сравнению с 2021 годом. В феврале 2022 года интерес к франшизам и ПВЗ упал на 62%.

Причина – насыщение сегмента новыми объектами и общее снижение деловой активности.

В Wildberries сообщили, что рынок еще не перенасыщен, например, очень мало ПВЗ в отделенных населенных пунктах. В Ozon и «Яндекс Маркете» заявили, что предприниматели одновременно развивают целую сеть ПВЗ.

Ozon в 2022 году увеличил сеть ПВЗ на треть, до 17 тыс. пунктов. Число брендированных пунктов «Яндекс Маркета» выросло в два раза, сейчас их больше 10 тыс. У Wildberries появилось на 10% больше ПЗВ, маркетплейс доставляет заказы по 32 тыс. адресам.

Поскольку сейчас сложно найти хорошее место под открытие пункта, сохраняется интерес к покупке готового бизнеса.

Как сообщил Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-Аналитики», основной потенциал на рынке ПВЗ сосредоточен в небольших городах.