Мошенничество

Новая схема мошенничества: деньги списывают через QR-коды на улице

Злоумышленники расклеивают объявления с бесплатной консультацией, после которой можно гарантированно получить соцвыплаты.

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В общественных местах появились QR-коды, при переходе по которым обещают социальные выплаты, а затем мошенники похищают деньги с карт. Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

В объявлении предлагают бесплатную консультацию, с помощью которой можно получить гарантированную социальную выплату. Например, пособие семьям с детьми, материальную помощь студентам или малоимущим.

Такие предложения расклеивают на остановках, в подъездах.

Прохожие сканируют QR-код, попадает в чат с ботом, где нужно ввести финансовые данные якобы для получения выплаты.

Ранее мы писали, что ЦБ подготовил законопроект, по которому банки на два дня приостанавливают зачисление денег на подозрительные счета.

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