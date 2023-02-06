Новая схема мошенничества: деньги списывают через QR-коды на улице

В общественных местах появились QR-коды, при переходе по которым обещают социальные выплаты, а затем мошенники похищают деньги с карт. Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

В объявлении предлагают бесплатную консультацию, с помощью которой можно получить гарантированную социальную выплату. Например, пособие семьям с детьми, материальную помощь студентам или малоимущим.

Такие предложения расклеивают на остановках, в подъездах.

Прохожие сканируют QR-код, попадает в чат с ботом, где нужно ввести финансовые данные якобы для получения выплаты.

Ранее мы писали, что ЦБ подготовил законопроект, по которому банки на два дня приостанавливают зачисление денег на подозрительные счета.