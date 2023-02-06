Финансовый уполномоченный признал 16 нарушений со стороны банков

Тем, кому предстоит делать ремонт, обычно принято сочувствовать. Друзья хлопают по спине – мол, держись, желаю удачи выжить. Обычно от этих слов только хуже, потому что слово «ремонт» для многих действительно ассоциируется со стрессом и разорением. Но не стоит забывать, ради чего вы в это вписались: чтобы жить в комфорте и красоте.