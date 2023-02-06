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Финансовый уполномоченный признал 16 нарушений со стороны банков

Большинство неприемлемых практик связаны с высокими комиссиями за страховки в кредитных договорах.

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Служба финансового уполномоченного рассмотрела обращения клиентов банков и признала 16 случаев неприемлемыми. Об этом пишут «Ведомости».

Впервые финуополномоченный сообщил, что в шести нарушениях фигурируют Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и «Уралсиб».

В основном нарушения прав клиентов связаны с несоразмерно высокой комиссией за страховку при выдаче кредитов.

Например, Россельхозбанк взял с клиента почти 70 тыс. рублей, из которых 20 тыс. рублей – премия, а 50 тыс. рублей – вознаграждение банку. В Райффайзенбанке допустили комиссию более 200 тыс. рублей, тогда как на премию приходится только 60 тыс. рублей.

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