📛 Из-за ЕНП и новых правил по фиксированным взносам будут проблемы с декларацией по УСН

Своими опасениями на этот счет налогоплательщик поделился в Telegram-чате ФНС, где уже вторую неделю активно обсуждают новое письмо ФНС про фиксированные взносы.

Дело в том, что теперь невозможно зафиксировать уплаченные фиксированные взносы в качестве взносов, если будет хотя бы малейшая задолженность по другим налогам или пени.

Вплоть до наступления срока уплаты (а это начало января 2024 года) взносы будут на сальдо ЕНС. И это сальдо всегда должно быть в достаточном размере.

Как только образуется долг, взносы идут на его погашение. В итоге зарезервированная сумма взносов уменьшается.

Подписчик предупредил, что при заполнении декларации в Налогоплательщике ЮЛ при контроле появится ошибка:

«В разделе 2.1.1 декларации по УСН сумма страховых взносов заполняется нарастающим итогом, значение по стоке 142 не может быть меньше строки 141».

Например, на 31.03.2023 было на взносах 30 000 руб., но во 2 квартале ФНС сняла на что-то 5 000, и если вы не восстановили на 30.06.2023 хотя бы эти 5 000, то на взносах осталось 25 000 руб.

То есть, страховые взносы за полугодие будут меньше, чем за 1 квартал. Из-за этого будет проблема с заполнением декларации.

Главная проблема при уменьшении УСН на взносы – это невозможность намертво зафиксировать перечисленную сумму взносов до срока ее уплаты, констатирует подписчик.

Раньше описанная ситуация снижения уже уплаченной суммы взносов без вашего участия была невозможной, теперь это узаконенная норма.

Вот что пишет данный налогоплательщик:

Раньше вы платили и могли спать спокойно. Теперь вы отправили деньги и заработали бессонницу: