Декларация по УСН

📛 Из-за ЕНП и новых правил по фиксированным взносам будут проблемы с декларацией по УСН

Декларация по УСН не пройдет проверку, если взносы нарастающим итогом в ней будут не увеличиваться, а уменьшаться. А такое уменьшение в 2023 году будет обычным явлением.

Версия для печати

Своими опасениями на этот счет налогоплательщик поделился в Telegram-чате ФНС, где уже вторую неделю активно обсуждают новое письмо ФНС про фиксированные взносы.

Дело в том, что теперь невозможно зафиксировать уплаченные фиксированные взносы в качестве взносов, если будет хотя бы малейшая задолженность по другим налогам или пени.

Вплоть до наступления срока уплаты (а это начало января 2024 года) взносы будут на сальдо ЕНС. И это сальдо всегда должно быть в достаточном размере.

Как только образуется долг, взносы идут на его погашение. В итоге зарезервированная сумма взносов уменьшается.

Подписчик предупредил, что при заполнении декларации в Налогоплательщике ЮЛ при контроле появится ошибка:

«В разделе 2.1.1 декларации по УСН сумма страховых взносов заполняется нарастающим итогом, значение по стоке 142 не может быть меньше строки 141».

Например, на 31.03.2023 было на взносах 30 000 руб., но во 2 квартале ФНС сняла на что-то 5 000, и если вы не восстановили на 30.06.2023 хотя бы эти 5 000, то на взносах осталось 25 000 руб.

То есть, страховые взносы за полугодие будут меньше, чем за 1 квартал. Из-за этого будет проблема с заполнением декларации.

Главная проблема при уменьшении УСН на взносы – это невозможность намертво зафиксировать перечисленную сумму взносов до срока ее уплаты, констатирует подписчик.

Раньше описанная ситуация снижения уже уплаченной суммы взносов без вашего участия была невозможной, теперь это узаконенная норма.

Вот что пишет данный налогоплательщик:

Раньше вы платили и могли спать спокойно. Теперь вы отправили деньги и заработали бессонницу:

  • как бы не сняли чего, а то поплывут все мои расчеты;
  • как бы не забыть про уведомление;
  • как бы не ошибиться, а то придется подавать уведомление на уведомление;
  • как разбираться с ворохом огрызков сумм после пропорционального списания и как именно их восполнять.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Фиксированные взносы ИП

Фиксированные взносы ИП в 2023 году: сумма и новые правила уплаты

Фиксированные страховые взносы должны платить все индивидуальные предприниматели за некоторыми исключениями. Кто, как и сколько должен платить в 2023 году – в нашей подробной инструкции.

Фиксированные взносы ИП в 2023 году: сумма и новые правила уплаты

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркировка товаров

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

В 2023 году розницу ожидает обязательная маркировка питьевой воды. Также стартует процесс по электронным сигаретам. Новые виды одежды подлежат нанесению кодов. А продавцы обуви должны провести перемаркировку остатков, иначе продавать их будет нельзя.

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Письмо о введении моратория на применение ЕНП и ЕНС направлено руководству Минфина

🔥Несколько бизнес-ассоциаций направили письмо главе Минфина Антону Силуанову с просьбой о введении моратория на применение ЕНП и ЕНС для организаций и ИП до момента, пока не будут внесены изменения в законодательство, позволяющие бизнесу упростить деятельность, а также о моратории на начисление с января 2023 года пеней и штрафов за неуплату налогов.

Право

Для айтишников и адвокатов: важные позиции КС за 2022 год

Конституционный суд в 2022 году обновил свой рекорд по количеству вынесенных постановлений. В одном из них судьи назвали недопустимым бессрочный запрет на профессию для осужденных адвокатов, в других разрешили тратить маткапитал на ремонт квартиры и защитили авторские права программиста.

Для айтишников и адвокатов: важные позиции КС за 2022 год
Читать еще