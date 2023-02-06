IT-компании

Яндекс восстанавливает доступ после сбоя

Сервисы компании временно вышли из строя. Пользователи не могли зайти на страницу поиска и в другие приложения.

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Специалисты «Яндекса» восстанавливают работу сервисов компании, сообщает «ТАСС».

Пользователи сообщали, что у них возникли проблемы с сервисами «Яндекса».

Временно не было доступа к «Маркету», «Такси», «Лавке», «Поиску» и платформе «Кинопоиск».

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