Яндекс восстанавливает доступ после сбоя

Специалисты «Яндекса» восстанавливают работу сервисов компании, сообщает «ТАСС».
Пользователи сообщали, что у них возникли проблемы с сервисами «Яндекса».
Временно не было доступа к «Маркету», «Такси», «Лавке», «Поиску» и платформе «Кинопоиск».
Сервисы компании временно вышли из строя. Пользователи не могли зайти на страницу поиска и в другие приложения.
Специалисты «Яндекса» восстанавливают работу сервисов компании, сообщает «ТАСС».
Пользователи сообщали, что у них возникли проблемы с сервисами «Яндекса».
Временно не было доступа к «Маркету», «Такси», «Лавке», «Поиску» и платформе «Кинопоиск».
Настройте 1С: Бухгалтерия для работы с единым налоговым платежом. Вам помогут Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3 и главные эксперты «Клерка» Надежда Камышева и Елена Ярушкина. Они подготовили видеоинструкцию по плавному переходу на новый порядок учета и уплаты налогов.
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