Трудовые отношения

Минтруд обновил список профессий для альтернативной службы

Альтернативную службу теперь смогут проходить дизайнеры, хореографы, зубные техники и еще 150 специалистов. При этом из списка профессий исключили семь профессий и 15 должностей, среди них агрохимики, микробиологи, артисты.

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Минтруд подготовил законопроект, по которому в список профессий для альтернативной службы вошли 150 специалистов и 785 предприятий.

В перечень вошли 25 новых профессий. Например, электрогазосварщик, машинист автогрейдера, дояр, дорожный рабочий, животновод, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесари ряда работ, швея, и другие.

Альтернативную службы могут выбрать служащие 22 должностей. В их числе: специалист по защите информации, медицинский психолог, химик, судебно-медицинский эксперт, зубной техник, хореограф, художник-конструктор (дизайнер) и другие.

Из списка исключили семь профессий: курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик.

Альтернативную службу больше не смогут проходить агрохимики, администраторы, администраторы вычислительной сети, артисты, воспитатели профессионально-технического учебного заведения, врачи-кардиоревматологи, врачи-лаборанты, инструкторы по труду, концертмейстеры, микробиологи, музыкальные руководители, преподаватели-организаторы (в колледжах, университетах и других вузах), техники, экономисты по планированию, экспедиторы по перевозке грузов.

Решение о предоставление альтернативной службы принимает Минобороны, затем Роструд дает направление на гражданскую службу и подбирает рабочие места. В дальнейшем сотрудник работает по трудовому договору с работодателем.

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