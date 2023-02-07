Налоговые проверки

💻 Налоговики собираются допрашивать директоров компаний дистанционно по видео

Внедрят дистанционный способ проведения допросов налогоплательщиков в формате видеоконференцсвязи.

Версия для печати
💻 Налоговики собираются допрашивать директоров компаний дистанционно по видео
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Об этом рассказали в УФНС по Хабаровскому краю.

Проводить такой удаленный видео-допрос будут в ближайшем к месту регистрации обособленном подразделении УФНС.

Также представитель хабаровского УФНС рассказала, что в ходе допроса можно вести аудио- и видеозаписи.

Если директор компании не явится по повестке, налоговики могут внести запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ по руководителю.

Между тем налоговый адвокат Карина Урберг в своем Telegram-канале отметила, что недостоверность в ЕГРЮЛ по причине неявки на допрос противоречит закону о госрегистрации № 129-ФЗ.

При этом в УФНС заявили, что несмотря на серьезность процедуры допроса, налоговики всегда готовы пойти навстречу свидетелю и предложить наиболее оптимальный формат взаимодействия.

По смыслу положений ст.90 НК РФ, показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, отказаться от дачи показаний можно только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. При этом в ходе допроса ведется протокол, копия которого выдается свидетелю лично под расписку, напоминает Адвокат в ННО «Адвокатская палата города Москвы» Дмитрий Лапин.

       «В НК РФ не предусмотрена обязанность свидетеля или налогоплательщика участвовать в мероприятиях, связанных с фото и видеофиксацией его внешности. Поэтому требование проводящего допрос лица "смотреть и говорить в камеру" будет являться превышением полномочий, установленных НК».

Отказ допрашиваемого лица от участия в видеоконференции правомерен в любом случае, пояснил адвокат.

Вебинары для бухгалтеров

📝 Расскажем, как же отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Налоговики часто шлют незаконные требования. Но надо разбираться в теме, чтобы понимать, что в конкретной ситуации ничем не рискуешь, если проигнорируешь требование. Потому что судебная практика по части штрафов противоречивая.

ПСН

Патент в розничной торговле: нюансы

Патентная система налогообложения считается выгодной и пользуется заслуженной популярностью у предпринимателей. Казалось бы, расчеты простые и затруднений быть не должно. Но нюансов здесь предостаточно. Рассмотрим те, что связаны с розничной торговлей на патенте.

Патент в розничной торговле: нюансы

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Маркировка товаров

Новым регионам могут предоставить переходный период для маркировки лекарств

До 1 апреля 2025 года лекарства разрешат выпускать и продавать без регистрации в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. За это время новые регионы адаптируются к правилам маркировки.

Маркетплейсы

Роспотребнадзор проверит, обоснована ли плата за возврат в Wildberries

Пункты выдачи заказов – это подразделения компании, поэтому покупатели не должны оплачивать перевозку товара между торговыми узлами маркетплейса. Об этом инициативная группа сообщила в письме Роспотребнадзору.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Как платить налоги в 2023 году: ЕНС, ЕНП, уведомление об исчисленных суммах

2023 год начался с глобальных изменений в работе с налогами: ФНС перевела всех налогоплательщиков на единые налоговые счета, одномоментно изменились правила и сроки уплаты и предоставления отчетности, появились новые формы.

Как платить налоги в 2023 году: ЕНС, ЕНП, уведомление об исчисленных суммах

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркировка товаров

Что нужно знать про маркировку в 2023 году: сроки, требования, новации

Тема маркировки товаров продолжает удерживать бизнес-повестку. Государством вводятся новые категории товаров, подлежащих маркировке, меняются требования к передаче информации. Разберемся в актуальных изменениях

Что нужно знать про маркировку в 2023 году: сроки, требования, новации

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

«Увольняйте бухгалтеров: останутся только те, кто считает налоги». Анонимное интервью с начальником отдела УФНС про Единый налоговый платеж

Такого еще никто не делал: «Клерк» поговорил с налоговиком о том, как сами инспекторы оценивают ЕНП и о том, не хотят ли они уволиться. Спойлер: увольняться не хотят. И уверены, что все будет круто.

«Увольняйте бухгалтеров: останутся только те, кто считает налоги». Анонимное интервью с начальником отдела УФНС про Единый налоговый платеж
Читать еще