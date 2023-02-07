💻 Налоговики собираются допрашивать директоров компаний дистанционно по видео

Об этом рассказали в УФНС по Хабаровскому краю.

Проводить такой удаленный видео-допрос будут в ближайшем к месту регистрации обособленном подразделении УФНС.

Также представитель хабаровского УФНС рассказала, что в ходе допроса можно вести аудио- и видеозаписи.

Если директор компании не явится по повестке, налоговики могут внести запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ по руководителю.

Между тем налоговый адвокат Карина Урберг в своем Telegram-канале отметила, что недостоверность в ЕГРЮЛ по причине неявки на допрос противоречит закону о госрегистрации № 129-ФЗ.

При этом в УФНС заявили, что несмотря на серьезность процедуры допроса, налоговики всегда готовы пойти навстречу свидетелю и предложить наиболее оптимальный формат взаимодействия.

По смыслу положений ст.90 НК РФ, показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, отказаться от дачи показаний можно только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. При этом в ходе допроса ведется протокол, копия которого выдается свидетелю лично под расписку, напоминает Адвокат в ННО «Адвокатская палата города Москвы» Дмитрий Лапин.

«В НК РФ не предусмотрена обязанность свидетеля или налогоплательщика участвовать в мероприятиях, связанных с фото и видеофиксацией его внешности. Поэтому требование проводящего допрос лица "смотреть и говорить в камеру" будет являться превышением полномочий, установленных НК».

Отказ допрашиваемого лица от участия в видеоконференции правомерен в любом случае, пояснил адвокат.