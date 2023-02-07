Прослеживаемость товаров

Теперь налоговики получают информацию о прослеживаемых товарах быстрее

С 2023 года в систему прослеживаемости идут сведения об операциях с товарами от операторов ЭДО.

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Ранее такие сведения поступали только вместе с декларацией по НДС и отчетом об операциях с прослеживаемыми товарами.

Теперь переход права собственности на товар отображается в режиме, приближенном к реальному времени.

Полученные документы при необходимости могут быть использованы в рамках проверки.

В случае выявления нарушений в реквизитах прослеживаемости в квартальной отчетности, такие расхождения устраняются на основании имеющегося счета-фактуры.

Истребовать этот документ у налогоплательщика не будут, обещает ФНС.

Таким образом, сокращается административная нагрузка на участников оборота прослеживаемых товаров, констатируют налоговики.

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