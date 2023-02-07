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Клиенты банков вернули 150 млрд рублей за покупки

Больше всего за 2022 год средств в виде кешбэка вернул Тинькофф Банк. Клиенты получили 65 млрд рублей.

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В 2022 году Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Совкомбанк выплатили клиентам 150 млрд рублей в виде кешбэка, сообщают «Ведомости».

 Тинькофф Банк вернул на 70% больше средств, чем в 2021 году. За покупки клиенты получили 65 млрд рублей.

Пользователи Сбербанка по программе лояльность «СберСпасибо» получили бонусов на 60 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

За 2022 год ВТБ отправил клиентам почти 20 млрд бонусов, которые можно забирать баллами или рублями. По программе «Мультибонус» клиенты купили товаров на 15 млрд рублей и еще 5 млрд обменяли на деньги. Один балл примерно равняется 85 копейкам.

В Совкомбанке клиенты получили кешбек на 3,3 млрд рублей, это на 38% больше, чем за 2022 год.

Клиенты-предприниматели в Промсвязьбанке вернули более 40 млн рублей.

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