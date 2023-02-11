Теперь платежки точно надо делать по новым правилам со статусами 01 или 02

В платежках больше нет кодов ТП и ЗД. Отменили статус плательщика 08, а статус 13 – это теперь не ИП, а иностранные организации.
Приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н вступил в силу 11 февраля.
Теперь в поле 101 статус для всех налогоплательщиков – 01.
Если платежка применяется в качестве уведомления, статус для всех, – 02.
В платежке на ЕНП ОКТМО будет 0, но можно ставить свой ОКТМО.
В полях с периодом и т.д. 106 – 109 указывается 0.
Если платежка = уведомление, то там надо заполнять КБК налога, ОКТМО, период.
Формат периода остался прежним: МС.02.2023, КВ.01.2023 и т. д.
Кстати, по НДФЛ есть своя специфика с периодами. Об этом мы рассказывали здесь и здесь.