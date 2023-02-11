Теперь платежки точно надо делать по новым правилам со статусами 01 или 02

В платежках больше нет кодов ТП и ЗД. Отменили статус плательщика 08, а статус 13 – это теперь не ИП, а иностранные организации.

Приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н вступил в силу 11 февраля.

Теперь в поле 101 статус для всех налогоплательщиков – 01. Если платежка применяется в качестве уведомления, статус для всех, – 02.

В платежке на ЕНП ОКТМО будет 0, но можно ставить свой ОКТМО.

В полях с периодом и т.д. 106 – 109 указывается 0.

Если платежка = уведомление, то там надо заполнять КБК налога, ОКТМО, период.

Формат периода остался прежним: МС.02.2023, КВ.01.2023 и т. д.

Кстати, по НДФЛ есть своя специфика с периодами. Об этом мы рассказывали здесь и здесь.