Лучше не запрашивать информацию о долгах по налогам у ФНС в публичных чатах. Информацию могут использовать мошенники

С января 2023 года ФНС начала консультировать налогоплательщиков в мессенджерах. Однако ответы на некоторые вопросы могут содержать финансовую информацию.

Переписка в Telegram-канале fns_russia_chat

Она отправляется не в личные сообщения пользователя, а сразу в чат, где около 3,5 тыс. человек.

Например, в ответ на сообщение «узнать задолженность» налоговая сообщает сумму пени и штрафов.

Наши читатели спрашивают: не являются ли эти данные налоговой тайной? Видимо, нет. Сама налоговая сообщает на своем сайте, что «с 1 января 2016 года информация о задолженности, налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение не является налоговой тайной и должна размещаться в открытом доступе».

Другой разговор, что размещение, судя по этому сообщению, должно происходить на официальном сайте ФНС России. Но консультации в официальных чатах ФНС начали проводиться совсем недавно, так что их могли просто не успеть прописать отдельно.

Подробности про это можно почитать в письме ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@.

Но информацией о вашем ИНН и долгах по налогам могут воспользоваться злоумышленники: чат не закрыт, стать его участником может кто угодно.

Помимо ИНН злоумышленники увидят еще и телеграм участников чата и номера телефонов, если они не скрыты в настройках мессенджера.

Мы спросили у эксперта, насколько все происходящее законно и безопасно.

Александр Силаков, партнер практики налогов и права группы «Деловой профиль», напомнил, что «под видом ФНС РФ в интернете и мессенджерах могут действовать мошенники, поэтому при наличии малейших сомнений, лучше обращаться в ФНС РФ лично, это право никто у налогоплательщиков не отбирал».

Также эксперт посоветовал пользоваться чат-ботом «Таксик», который есть на сайте налоговой. Он ответит на все вопросы и не предоставит фискальную информацию неограниченному кругу лиц.