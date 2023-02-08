📝 Чтобы на аутсорсинге удержать клиента, не спрашивайте, какие управленческие отчеты ему нужны

Потому что, даже если какие-то управленческие отчеты и есть, то в 99% случаев собственники:

не пользуются ими;

не ведут регулярно;

сомневаются в нужности этих отчетов.

Чтобы вледелец бизнеса увидел в вас профессионала, надо задать ему вопрос: какую информацию вы хотите получить? Для чего вам управленческие отчеты?

Такую рекомендацию дает Лариса Магафурова, автор курса об управленческом учете и один из составителей мануала для выхода из найма.

Если хотите узнать, как привлекать клиентов и удерживать их, пройдите курс «Бухгалтер на аутсорсе».

На курсе учим, как комфортно работать в качестве самозанятого главбуха или переходить на следующий шаг и выстраивать свою собственную бухгалтерскую компанию.

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