Повышение квалификации для бухгалтеров

📝 Чтобы на аутсорсинге удержать клиента, не спрашивайте, какие управленческие отчеты ему нужны

Может, клиент, и не сбежит сразу, но многих такие вопросы раздражают.

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Потому что, даже если какие-то управленческие отчеты и есть, то в 99% случаев собственники:

  • не пользуются ими;
  • не ведут регулярно;
  • сомневаются в нужности этих отчетов.

Чтобы вледелец бизнеса увидел в вас профессионала, надо задать ему вопрос:  какую информацию вы хотите получить? Для чего вам управленческие отчеты?

Такую рекомендацию дает Лариса Магафурова, автор курса об управленческом учете и один из составителей мануала для выхода из найма.

Если хотите узнать, как привлекать клиентов и удерживать их, пройдите курс «Бухгалтер на аутсорсе».

На курсе учим, как комфортно работать в качестве самозанятого главбуха или переходить на следующий шаг и выстраивать свою собственную бухгалтерскую компанию.

Авторы делятся своим практическим опытом, дают готовые регламенты, приводят примеры и объясняют все понятным языком.

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