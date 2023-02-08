Супермаркеты стали платить за аренду на 9% больше

За 2022 год в Москве стоимость аренды помещений для супермаркетов выросла на 9%, пишет «РБК» со ссылкой на компанию SimpleEstate.

Ставки аренды других магазинов на первых этажах зданий снизились на 3%.

В среднем в Москве можно арендовать коммерческое помещение больше 300 «квадратов» за 1 831 рубль из расчета за 1 кв. м в месяц. На покупку такой недвижимости придется потратить 252 тыс. рублей за «квадрат».

Гендиректор Simple Estate Никита Корниенко сообщил, что такие помещения окупаются за 10,4 года.

Супермаркеты остаются надежным и прибыльным сегментом в области торговли. Продажи крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group за 2022 год выросли до 2,6 трлн рублей, что на 18,3% больше, чем в 2021 году.