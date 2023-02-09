Географию АУСН могут расширить

Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Сатин в ходе совещания в правительстве.

В Подмосковье на новый режим перешли 2,5 тыс. компаний, в Татарстане – 1,5 тыс.

«АУСН за счет простоты применения станет переходным мостиком, который позволит вырасти самозанятым до полноценного субъекта МСП», – сказала замглавы подмосковного правительства Екатерина Зиновьева.

Напомним, перейти на АУСН могут компании и ИП с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн рублей.

При этом надо иметь расчетный счет в уполномоченном банке. Сейчас таких 9.

В законе есть закрытый перечень случаев, когда применять АУСН нельзя.

Кому нельзя применять АУСН – смотрите в нашей таблице.