Банки

Банки предлагают бизнесменам работать с эскроу-счетами

По ним можно получить кредит под низкий процент, а также не вносить авансовые платежи и не получать банковские гарантии. Все это включено в механизм эскроу-счетов.

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Банки начали предлагать эскроу-счета корпоративным клиентам, бизнесмены используют такие счета в сделках, где необходима защита расчетов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Эскроу-счета позволяют получить кредит на сделку под низкий процент, около 4% годовых.

Счета применяются для разных целей. Например, при сопровождении закупочных контрактов, когда нужно выделить средства поставщикам за счет денег с эскроу-счетов или в сделках слияния и поглощения.

Механизм эскроу-счетов заменяет авансовые платежи и банковские гарантии исполнения платежных обязательств.

Большинство крупных банков пока что не вводят такие счета в корпоративный сегмент.

В пилотном проекте «Сбер» открыл более 230 эскроу-счетов на сумму около 12 млрд рублей.

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