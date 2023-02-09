Банки предлагают бизнесменам работать с эскроу-счетами

Банки начали предлагать эскроу-счета корпоративным клиентам, бизнесмены используют такие счета в сделках, где необходима защита расчетов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Эскроу-счета позволяют получить кредит на сделку под низкий процент, около 4% годовых.

Счета применяются для разных целей. Например, при сопровождении закупочных контрактов, когда нужно выделить средства поставщикам за счет денег с эскроу-счетов или в сделках слияния и поглощения.

Механизм эскроу-счетов заменяет авансовые платежи и банковские гарантии исполнения платежных обязательств.

Большинство крупных банков пока что не вводят такие счета в корпоративный сегмент.

В пилотном проекте «Сбер» открыл более 230 эскроу-счетов на сумму около 12 млрд рублей.