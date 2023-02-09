Интернет и IT

Жители многоквартирных домов смогут выбрать провайдера

В каждом доме должно быть не менее трех провайдеров. Для того, чтобы сделать выбор не нужно ждать собрания собственников, их отменят. Сети связи будут размещаться бесплатно.

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Минцифры собирается упростить доступ операторов связи в многоквартирные дома, сообщается на сайте министерства.

Сейчас, чтобы провайдер смог разместить свое оборудование в многоквартирном доме, нужно согласие двух третей собственников жилья.

Минцифры считает, что на практике такая задача почти невыполнима. 39% собственником жилья не участвуют в общих собраниях.

У жильцов практически нет выбора оператора связи, хотя в стране работают 4,8 тыс. операторов домашнего интернета.

Минцифры выдвигает требование, чтобы в многоквартирном доме было не менее трех операторов.

Для этого отменят проведение собраний, на котором будет выбор операторов. Провайдерам обнулят плату за размещение оборудования.

Для жителей телеком-сети будут размещаться бесплатно, также как и электро-, тепло-, водо- и газоснабжение.

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