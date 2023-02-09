Жители многоквартирных домов смогут выбрать провайдера

Минцифры собирается упростить доступ операторов связи в многоквартирные дома, сообщается на сайте министерства.
Сейчас, чтобы провайдер смог разместить свое оборудование в многоквартирном доме, нужно согласие двух третей собственников жилья.
Минцифры считает, что на практике такая задача почти невыполнима. 39% собственником жилья не участвуют в общих собраниях.
У жильцов практически нет выбора оператора связи, хотя в стране работают 4,8 тыс. операторов домашнего интернета.
Минцифры выдвигает требование, чтобы в многоквартирном доме было не менее трех операторов.
Для этого отменят проведение собраний, на котором будет выбор операторов. Провайдерам обнулят плату за размещение оборудования.
Для жителей телеком-сети будут размещаться бесплатно, также как и электро-, тепло-, водо- и газоснабжение.