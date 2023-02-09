В Москве начнут выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности

Минэкономики, правительство Москвы, Роспатент и ЦБ запускают пилот по обкатке кредитования под залог интеллектуальной собственности (ИС), сообщает «Коммерсант».
Банковские риски, связанные с оценкой нематериальных активов и с ликвидностью залога, возьмут на себя власти Москвы.
«Московский гарантийный фонд может давать гарантию в размере 95% кредита под залог ИС», – сообщила Кристина Кострома, замглавы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
В концепцию технологического развития РФ до 2023 года входит запуск негосударственного кредитования под залог интеллектуальной собственности.
1,8 тыс. компаний интересуются новым способом кредитования. Первый кредитный договор планируют заключить в конце февраля-марта 2023 года.
Сейчас банки оттачивают процедуру скоринга потенциальных заемщиков и практические аспекты выдачи кредитов под залог ИС. Вопрос о том, кто будет проводить оценку активов, пока не решен.