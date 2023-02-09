Кредитование

В Москве начнут выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности

Первый кредитный договор могут заключить в конце февраля 2023 года. Новым способом кредитования уже заинтересовались 1,8 тысяч компаний. Власти Москвы компенсируют банкам все возможные риски.

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Минэкономики, правительство Москвы, Роспатент и ЦБ запускают пилот по обкатке кредитования под залог интеллектуальной собственности (ИС), сообщает «Коммерсант».

Банковские риски, связанные с оценкой нематериальных активов и с ликвидностью залога, возьмут на себя власти Москвы.

«Московский гарантийный фонд может давать гарантию в размере 95% кредита под залог ИС», – сообщила Кристина Кострома, замглавы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В концепцию технологического развития РФ до 2023 года входит запуск негосударственного кредитования под залог интеллектуальной собственности.

1,8 тыс. компаний интересуются новым способом кредитования. Первый кредитный договор планируют заключить в конце февраля-марта 2023 года.

Сейчас банки оттачивают процедуру скоринга потенциальных заемщиков и практические аспекты выдачи кредитов под залог ИС. Вопрос о том, кто будет проводить оценку активов, пока не решен.

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Кредитование

В Москве начнут выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности

Первый кредитный договор могут заключить в конце февраля 2023 года. Новым способом кредитования уже заинтересовались 1,8 тысяч компаний. Власти Москвы компенсируют банкам все возможные риски.

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