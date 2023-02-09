Социальный вычет

Хотят ввести дополнительный соцвычет по НДФЛ на обучение до 200 тыс. рублей

Студенты, которые оформили образовательный кредит, смогут получить дополнительный налоговый вычет в размере до 200 тыс. рублей в год. Такое предложение поступило от Минобрнауки.

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Хотят внести поправки в статью 219 НК РФ.

Напомним, сейчас вычет на свое обучение составляет до 120 тыс. рублей (вкупе с остальными соцвычетами), вычет на обучение детей – до 50 тыс. рублей.

Новый вычет хотят давать дополнительно к вышеназванному соцвычету в размере фактических расходов и процентов по образовательному кредиту, но не более 200 тысяч рублей за налоговый период.

В ведомстве высчитали максимальную среднюю стоимость обучения по России. По данным 2022 года она составила 204 тыс. руб., передает «Парламентская газета».

Поэтому предложили ввести дополнительный вычет в 200 тыс. рублей.

Кстати, в Думу вносили законопроекты по увеличению размера вычета на обучение детей, который не соответствует реалиям времени. Но до реализации этой идеи дело так и не дошло.

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