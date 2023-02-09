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Сбербанк начал сокращать количество отделений клиентского обслуживания

За полгода «Сбер» закрыл 783 офиса. Многие банки начали оптимизировать расходы и решают отказаться от пунктов обслуживания с низкой проходимостью.

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Сбербанк закрыл 783 дополнительных офиса с июля по декабрь 2022 года, сейчас работает 12,3 тыс. отделений. Об этом пишут «Известия».

Остальные участники рынка прекратили работу лишь 143 пунктов обслуживания клиентов.

Сотрудников Сбербанка стали сокращать в 2,5 раза чаще, чем в 2021 году.

Представители «Сбера» сообщили, что компания закрывает офис, если он имеет малую проходимость или поблизости находится большое отделение.

Тренд на оптимизацию банковских отделений подтверждает и Абсолют Банк, который в 2022 году закрыл пять офисов.

В Центробанке считают, что это не сокращение, а замещение точек предоставления финансовых услуг. Содержание офисов может быть дорогостоящим, а их закрытие – естественный процесс.

У ВТБ стабильно работает больше 1,3 тыс. отделений, в ближайшей перспективе банк будет оптимизировать расходы и планирует также закрыть несколько точек обслуживания.

В банках «Зенит», «Санкт-Петербург» и «Хоум Кредит» сокращать число офисов не собираются. Совкомбанк отрыл 17 новых отделений, МТС-банк – 7, а Промсвязьбанк за счет выхода в новые регионы увеличил свою сеть более чем на 200 пунктов обслуживания клиентов.

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