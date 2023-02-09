В среднем мошенникам переводят по 50-100 тысяч рублей

В 2022 году мошенникам переводили в среднем по 50-100 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на директора противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

Больше всего средств потеряли те, кто вложились в финансовые пирамиды. Злоумышленники получили около 5-6 млрд рублей.

«В 2021 году потери только в пирамиде Finiko составляли, по сообщениям МВД, свыше пяти миллиардов рублей. Общие потери от деятельности нелегалов и пирамид, по нашей оценке, уменьшились примерно на 30-35 процентов», – сообщает представитель Центробанка.

Банк России старается на ранней стадии распознать мошеннические проекты и сократить финансовые потери населения.

За 2022 год регулятор выявил почти 2 тыс. финансовых пирамид, 1,2 тыс. нелегальных профучастников и 1,7 тыс. «черных кредиторов».