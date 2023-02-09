Чистая прибыль Сбербанка выросла на 9,8%

Сбербанк в январе 2023 года увеличил чистую прибыль по РСБУ до 110,1 млрд рублей, что на 9,8% больше, чем в январе 2022 года. Об этом сообщается на сайте банка.

Банк стал чаще выдавать розничные кредиты и снизил долю валютных активов.

Это позволило увеличить чистый процентный доход до 173,8 млрд рублей или на 16,4% г/г.

Также «Сбер» на 2,4% увеличил операционные расходы до 50,3 млрд рублей. Соотношение расходов к доходам по итогам января 2023 года составило 24,1%.

Рентабельность активов банка составила 3,2%.

Сбербанк уточнил, что все результаты были достигнуты без послаблений Центробанка.