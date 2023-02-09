Экспортеры доплатят 250 млрд рублей за понижение налоговой базы

Крупнейшие компании доплатят в бюджет 250 млрд рублей, в том числе через перерасчет суммы налога на прибыль с учетом корректировки сальдо валютной переоценки. Об этом пишут «Ведомости».

В марте 2022 года экспортерам дали послабления, разрешили временно не учитывать бумажные доходы от переоценки валютных активов.

С учетом курсовых разниц компании могли не платить повышенный налог на прибыль, который образовался при перерасчете стоимости имущества в рубли.

Вместо поддержки предприятия стали использовать эти послабления для налоговой оптимизации.

«По сути, бизнес просто кинул бюджет», – сообщил источник «Ведомостей».

Рубль начал укрепляться, а компании стали понижать налоговую базу.

Теперь платежи будут корректировать и переоценивать по выгодному для бюджета курсу.