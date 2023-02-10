ФНС пояснила, как будут проверять применение ККТ в 2023 году

Указания даны в письме от 30.01.2023 № Д-5-20/7@.

В 2023 году действует мораторий на плановые проверки ККТ.

При этом контрольные мероприятия могут быть такие:

документарные проверки (по решению главы и замглавы ФНС);

выездные обследования;

контрольные закупки (в случае выявления нарушений).

Документарные проверки будут назначать по обращениям граждан о неприменении ККТ в случае, если речь идет об общепите, торговых сетях и оказании услуг.

Проект решения о проведении документарной проверки будут направлять на рассмотрение руководителю ФНС или его заму при таких условиях:

нарушитель – в сфере общепита, сеть торговых объектов (сеть объектов по оказанию услуг);

у компании нет ККТ или она не используется (хотя должна);

у компании ранее уже было предупреждение или штраф за неприменение ККТ;

Кроме того, у бывших нарушителей, которые продолжают не применять ККТ и «не изменили модель своего поведения» будут делать контрольные закупки.