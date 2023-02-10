Проверки ККТ

ФНС пояснила, как будут проверять применение ККТ в 2023 году

Плановых проверок по ККТ в 2023 году не будет. Но будут внеплановые. ФНС установила для налоговиков на местах правила проведения таких проверок.

Версия для печати

Указания даны в письме от 30.01.2023 № Д-5-20/7@.

В 2023 году действует мораторий на плановые проверки ККТ.

При этом контрольные мероприятия могут быть такие:

  • документарные проверки (по решению главы и замглавы ФНС);
  • выездные обследования;
  • контрольные закупки (в случае выявления нарушений).

Документарные проверки будут назначать по обращениям граждан о неприменении ККТ в случае, если речь идет об общепите, торговых сетях и оказании услуг.

Проект решения о проведении документарной проверки будут направлять на рассмотрение руководителю ФНС или его заму при таких условиях:

  • нарушитель – в сфере общепита, сеть торговых объектов (сеть объектов по оказанию услуг);
  • у компании нет ККТ или она не используется (хотя должна);
  • у компании ранее уже было предупреждение или штраф за неприменение ККТ;

Кроме того, у бывших нарушителей, которые продолжают не применять ККТ и «не изменили модель своего поведения» будут делать контрольные закупки.

Отчетность в СФР

Договор ГПХ надо включать в ЕФС-1 по дате договора, даже если он еще не действует

В подразделе 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 (вместо формы СЗВ-ТД) теперь отражают не только приемы / переводы / увольнения, но и заключение и расторжение договоров ГПХ. При заключении договора ГПХ срок сдачи отчета – на следующий рабочий день.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

«ЕНП — это сырость». Проверяйте за налоговой абсолютно все и готовьтесь к судам. Что думают о главной теме года лучшие эксперты «Клерка»

Мы сходили к настоящим гуру в налоговой системе, чтобы узнать, как они оценивают новую систему уплаты налогов. И вот что они нам рассказали.

«ЕНП — это сырость». Проверяйте за налоговой абсолютно все и готовьтесь к судам. Что думают о главной теме года лучшие эксперты «Клерка»

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

ЕНП достал всех. Как «Клерк.Премиум» помогает бухгалтеру не читать ленту новостей и все равно быть в курсе изменений

Начало года обрушилось на бухгалтера как бочка с ледяной водой: новые отчеты, уведомления, новый фонд, новая уплата налогов. Мало того, что это все новое, оно ещё и не работает как надо. Неужели каждый месяц будет ощущаться за два? Решение, как сберечь нервную систему, все-таки есть.

ЕНП достал всех. Как «Клерк.Премиум» помогает бухгалтеру не читать ленту новостей и все равно быть в курсе изменений
Интервью

Про магическую удаленку, вышивку, делегирование и любовь с «Клерком». Интервью с главредом Еленой Балаклицкой

Вы долго этого ждали и наконец мы это сделали: пообщались по душам с главным редактором «Клерка» Еленой Балаклицкой. Это ее первое интервью для любимой редакции, так что давайте засыпем его лайками :)

Про магическую удаленку, вышивку, делегирование и любовь с «Клерком». Интервью с главредом Еленой Балаклицкой

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще