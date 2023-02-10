Спрос на кредиты снизился за 2022 год

Онлайн-спрос на кредиты 2022 году оказался ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает «RG.RU» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В 2022 году интерес пользователей сети к кредитам стал меньше, исследователи считают, что на это повлияло несколько факторов.

С января 2022 года у банков были высокие процентные ставки, рынок кредитование охлаждался.

Портфель потребительских кредитов в 2022 году вырос всего на 3%, тогда как годом ранее на 20%.

Весной 2022 года ЦБ резко повысил ключевую ставку, а значит проценты по кредитам стремительно взлетели. Банки также ужесточили требования к платежеспособности заемщиков.

Из трех заявок на кредит была одобрена только одна.

В конце 2022 года портфель банков по необеспеченным кредитам составил 12 трлн рублей.

Также население стало переходить на сберегательную модель управления личными финансами.

Большим спросом пользовались вклады, обмен наличной валюты и накопительные счета.