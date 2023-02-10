Пользователи Visa и MasterCard могут нарушать закон, если купили карты у посредников

Росфинмониторинг выявил риски нарушения российского законодательства при обращении к услугам онлайн-сервисов по оформлению карт Visa и MasterCard, сообщает «RG.RU».

Деятельность сервисов, которые предлагают оформить карту заграничного банка, не регулируется 115-ФЗ, антиотмывочным законом.

Нарушения закона могут быть в области трансграничной передачи персональных данных.

В зависимости от суммы и способа пополнения счета, открытого через посредников, может быть нарушено валютное законодательство.

Операции с использованием электронных средств платежа привлекают внимание комплаенс-подразделений финорганизаций. Они проводят детальную проверку клиента и анализируют цели транзакций.

Онлайн-сервисы предлагают сделать банковскую карту Visa или MasterCard в банках стран ближнего зарубежья. Стоимость такой услуги доходит до 70 тыс. рублей.

Глава правления Ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров сообщил, что спрос на такие услуги уже прошел.