На пограничных пунктах установят систему распознавания лиц

Систему распознавания лиц установят на автомобильных пунктах пропуска при пересечении границы, пишет «РБК» со ссылкой на данные портала госзакупок.

ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» выделяет на установку оборудования распознавания лиц 830 млн рублей. Исполнитель должен поставить технику до 25 ноября 2023 года.

Распознавание лиц собираются установить на трех пограничных пунктах с Китаем, на границе с Литвой и Польшей, на границе с Казахстаном и с Абхазией.

Система будет сравнивать лица водителей со всеми данными, которые есть в некой «биометрической базе данных или в определенном списке». Такие формулировки указаны в техзадании к опубликованной закупке.

Ранее мы писали, что с 1 сентября 2023 года водители грузовых коммерческих автомобилей будут бронировать время проезда через границу и соблюдать электронную очередь.